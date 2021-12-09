Во Львове начали выдавать льготные "ЛеоКарты": первую получил участник боевых действий

С января 2022 во Львове заработает е-билет. В городе уже начали выдавать первые льготные транспортные карты.

В общей сложности будет 3 типа "ЛеоКарт" – общая, льготная (персонализированная) и туристическая. Льготные карты будут выдаваться бесплатно.

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Во Львове выдали первую "ЛеоКарту"

Во Львовском центре предоставления услуг участникам боевых действий 8 декабря начали выдавать льготные транспортные карты "ЛеоКарт".

Учитывая особое внимание общества к защитникам и защитницам Украины, было принято решение, что дополнительным проявлением внимания к ним будет начало выдачи льготных транспортных карт именно из Львовского центра предоставления услуг участникам боевых действий,

– рассказали на официальной странице "ЛеоКарт".

Уже в 8:15 первую льготную транспортную карту получил участник боевых действий Андрей Кульба. Мужчина был приятно удивлен, ведь печать "ЛеоКарты" состоялась сразу же на месте после подачи документов.

Во Львове издали первую "ЛеоКарт" / Фото "Электронный билет ЛеоКарт"

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"ЛеоКарт" начинают выдавать всем, кто подал документы

Параллельно также началась выдача льготных транспортных карт, которые напечатали на больших принтерах в Центре Обслуживания пассажиров, на улице Горбачевского, 10. На следующей неделе льготные "ЛеоКарты" будут выдавать сразу в 17 пунктах выдачи. Их список обещают обнародовать впоследствии.

Всех, кто подал документы на изготовление льготной карты, обязательно проинформируют о готовности телефонным звонком, смс-уведомлением или сообщением на электронную почту.

По последним данным, администраторы ЛКП "Львовавтодор" приняли более 87 тысяч пакетов документов на изготовление льготной "ЛеоКарты". Почти 20 тысяч карт уже напечатали, поэтому они готовы к выдаче.

Льготники вскоре получат свои "ЛеоКарты" / Фото "Электронный билет ЛеоКарт"

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