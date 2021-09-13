Во Львове наконец открыли обновленное главное трамвайное депо: интересные фото

Во Львове на улице Промышленной заработало новое трамвайное депо, которое реконструировали в рамках проекта ЕБРР. Стоимость работ составила 2,8 миллиона евро.

Работы выполняла львовская компания ЧП "ВІР-Західбуд". Однако есть еще несколько замечаний от городского главы Андрея Садового, которые обещают вскоре исправить.

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Во Львове заработало главное трамвайное депо

По словам Садового, то, что было здесь когда-то, и то, что есть сейчас, – это небо и земля. Депо на Промышленной превратилось в европейское – такое, которое можно увидеть в Загребе, Берлине, Праге. Однако во время его осмотра мэр все-таки высказал несколько замечаний.

У нас сегодня рабочий выезд, мы увидели, что хорошего уже сделано и что еще надо доработать. Думаю, за месяц здесь все эти замечания будут исправлены,

– заметил городской глава.

Основная работа уже завершена, однако здесь еще нужно поработать относительно комфорта для рабочих и людей. Также должно поступить оборудование и урегулироваться некоторые проектные решения.

"Мы сделаем условия труда для людей на самом высоком уровне. Надо иметь уважение ко всем работникам, которые работают в ремонтной службе, к водителям, потому что на них ложится очень большая ответственность", – добавил Садовый.

Городской глава поблагодарил Европейский банк реконструкции и развития за возможность воплотить этот проект. По словам Садового, ЕБРР – это лучший партнер Львова, который всегда идет навстречу.

Смотрите фото из обновленного депо на промышленной / Фото Романа Балука

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Стоимость проекта составила 2,8 миллиона евро

ЛКП "Львовэлектротранс" 15 июня 2020 года подписало контракт на реконструкцию трамвайного депо с победителем международного тендера – львовской компанией ЧП "ВІР-Західбуд". Общая стоимость контракта составила 3,5 миллиона евро. Однако компания предложила выполнить работы за 2,8 миллиона евро. Реконструкцию депо завершили вовремя – работы продолжались в течение года.

Проект профинансировали полностью за кредитные средства ЕБРР. Консультационное сопровождение и технический надзор осуществляла французская компания "Эжис Интернешнл". В депо провели ряд работ:

смонтировали новую котельную с энергоэффективными котлами;

устроили новую систему теплоснабжения;

заменили моечный комплекс для трамваев и очистные сооружения;

улучшили электроосвещение цеха, вентиляцию;

реконструировали бытовые и административные помещения;

провели замену трамвайного пути и контактной сети;

повысили энергоэффективность, уровень комфорта и безопасности комплекса сооружений ЛКП "Львовэлектротранс".

По словам исполняющего обязанности директора Львовэлектротранса Владимира Ковалива, реконструкция этого депо – выстрадана. Проект начался еще в 2014 году.

"Первый сертификат на начало строительных работ я получал в сожженном Киеве. Начиналось все с того, что должны были реконструировать только систему отопления. Но консультанты из "Еджіса" сказали, что это деньги на ветер, потому что необходимо менять окна, освещение, ворота", – отметил Кузнецов.

Депо на улице Промышленной будет главным трамвайным депо Львовэлектротранса. Из него на маршруты будет выезжать весь трамвайный подвижной состав.

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