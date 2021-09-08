Во Львове наконец восстановят маршрут №57: когда автобусы начнут курсировать

В сентябре во Львове возобновят работу автобусов №57. Маршрут свяжет улицу Полевую с улицей Максимовича, онкобольницей.

Львовяне неоднократно обращались с просьбой восстановить маршрут. Теперь по улицам города ежедневно будут курсировать 4 автобуса.

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Во Львове восстановят маршрут №57

Руководитель ЛКП АТП-1 Орест Хамула рассказал, что с 10 сентября во Львове возобновят работу автобусного маршрута №57. На нем будут работать 4 автобуса среднего класса.

С пятницы, принимая во внимание обращения жителей, восстанавливаем работу автобусного маршрута №57. Это социальный маршрут и он требует дофинансирования. Поэтому с этим вопросом будет обращаться в городской совет,

– отметил Хамула.

Автобусы №57 соединять улицу Полевую с улицей Максимовича (Онкобольницей). Кроме того, с 9 сентября на маршрут №47, который курсирует с Рясного на Сихов, добавят 2 автобуса. Поэтому с завтрашнего дня будут курсировать 24 автобуса большой вместимости.

Автобусы №57 обещали запустить с апреля 2021 года. Они прекратили курсировать с началом карантина. Львовяне неоднократно просили запустить маршрут в онкоцентр, поскольку больным нечем туда добираться.