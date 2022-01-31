Во Львове "накрыли" подпольное казино: организаторам грозит большой штраф
Источник:Львовская облпрокуратура
Правоохранители задержали 5 участников преступной группы. Они организовали во Львове подпольное казино.
В заведении можно было поиграть в покер и на игровых автоматах. У злоумышленников не было лицензии на такую деятельность.
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Во Львове разоблачили подпольное казино
По данным следствия, в течение 2020 года 5 злоумышленников незаконно занимались игорным бизнесом. Они обустроили покерный клуб и онлайн-казино через Интернет.
Злоумышленники оборудовали помещение в центре Львова, где посетители имели доступ к азартным играм, в частности, на игровых автоматах. Чтобы сделать ставку, игроки использовали наличные деньги. Во время обыска правоохранители изъяли:
- рабочую станцию администратора – ноутбук и системный блок;
- программные модули специализированного программного обеспечения;
- черновую бухгалтерию;
- компьютерную технику;
- мобильные телефоны.
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Вскоре злоумышленникам изберут наказание
Следователи открыли уголовное производство за незаконные занятия игорным бизнесом. Задержанным уже сообщили о подозрении. Если вину мужчин докажут в суде, им может грозить от 170 до 680 тысяч гривен штрафа.
Правоохранители уже завершили досудебное расследование. Обвинительный акт по всем 5 злоумышленникам направили на рассмотрение суда. Вскоре задержанным изберут наказание.