Во Львове объявили конкурс на проект улицы: победитель получит 160 тысяч гривен

Во Львове впервые объявили всеукраинский архитектурный конкурс на проект реконструкции улицы. Победитель получит премию в размере 160 тысяч гривен.

Во Львове планируют отреконструировать улицу Миколайчука. Там хотят проложить трамвайный путь.

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Во Львове объявили конкурс на проект улицы

Львовский горсовет объявил всеукраинский архитектурный конкурс на проект реконструкции улицы Миколайчука. Основными задачами для конкурсантов являются:

разработать проектное предложение реконструкции на участке от улицы Полтвяной до городской больницы скорой помощи;

проект должен сочетать интересы всех пользователей улицы, учитывать развитие общественного транспорта и обеспечивать безопасность движения.

К участию приглашают экспертов городской мобильности и транспортной сферы, градостроителей, сертифицированных инженеров, проектировщиков автодорог, архитекторов и тому подобное. Призовой фонд конкурса составляет 360 тысяч гривен. Всего будет 3 премии:

первая премия – 160 тысяч гривен;

вторая премия – 120 тысяч гривен;

третья премия – 80 тысяч гривен.

Чтобы принять участие в конкурсе нужно заполнить форму до 16 января 2022 года. Победителя выберут 3 марта. Ознакомиться с заданием и требованиями можно, перейдя по ссылке.

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На Миколайчука хотят проложить трамвайный путь

Проект реконструкции улицы Миколайчука должен предусмотреть продолжение трамвайной линии от пересечения с улицей Полтвяной до района больницы скорой помощи и пересечения с Щурата.

На Миколайчука, чтобы воплотить эту идею, планируют построить разворотное кольцо. Во время реконструкции на улице должны обустроить 2 полосы для общественного транспорта и 2 полосы для частного транспорта. Также проектантам следует предусмотреть велоинфраструктуру.

В Львове 2 года назад начали реконструкцию другого участка улицы Миколайчука – от улицы Пилипа Орлика до въезда на Голосковское кладбище. После ремонта здесь будет курсировать троллейбус с автономным ходом. В 2022 году в городе также планируют начать реконструкцию улицы Мазепы.