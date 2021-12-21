У Львові планують відреконструювати вулицю Миколайчука. Там хочуть прокласти трамвайну колію.

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У Львові оголосили конкурс на проєкт вулиці

Львівська міськрада оголосила всеукраїнський архітектурний конкурс на проєкт реконструкції вулиці Миколайчука. Основними завданнями для конкурсантів є:

розробити проєктну пропозицію реконструкції на ділянці від вулиці Полтв'яної до міської лікарні швидкої допомоги;

проєкт має поєднувати інтереси всіх користувачів вулиці, враховувати розвиток громадського транспорту та забезпечувати безпеку руху.

До участі запрошують експертів міської мобільності та транспортної сфери, містопланувальників, сертифікованих інженерів, проєктувальників автодоріг, архітекторів тощо. Призовий фонд конкурсу становить 360 тисяч гривень. Загалом буде 3 премії:

перша премія – 160 тисяч гривень;

друга премія – 120 тисяч гривень;

третя премія – 80 тисяч гривень.

Щоб взяти участь у конкурсі потрібно заповнити форму до 16 січня 2022 року. Переможця оберуть 3 березня. Ознайомитися із завданням та вимогами можна, перейшовши за посиланням.

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На Миколайчука хочуть прокласти трамвайну колію

Проєкт реконструкції вулиці Миколайчука повинен передбачити продовження трамвайної лінії від перетину з вулицею Полтв'яною до району лікарні швидкої допомоги та перетину зі Щурата.

На Миколайчука, щоб втілити цю ідею, планують побудувати розворотне кільце. Під час реконструкції на вулиці повинні облаштувати 2 смуги для громадського транспорту і 2 смуги для приватного транспорту. Також проєктантам слід передбачити велоінфраструктуру.

Зверніть увагу! У Львові 2 роки тому розпочали реконструкцію іншої ділянки вулиці Миколайчука – від вулиці Пилипа Орлика до в'їзду на Голосківський цвинтар. Після ремонту тут курсуватиме тролейбус з автономним ходом. У 2022 році в місті також планують розпочати реконструкцію вулиці Мазепи.