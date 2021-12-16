Ремонтні роботи на вулиці Бандери виконувала підрядна організація ТзОВ "Онур". Загальна вартість реконструкції, згідно з договором, становить 209,5 мільйона гривень.
Цікаво На площі Ринок у Львові демонтовують аварійну скульптуру XVII століття
На вулиці Бандери відновлюють рух
О 15:00 18 грудня відреконструйовану вулицю Бандери відкриють для проїзду транспорту. Також цією дорогою запустять трамвай. Підрядники вже завершили проводити основні роботи.
Як і обіцяли, до свята Миколая вулиця Бандери буде повністю проїзною. Нагадаю, що ділянка від вулиці Городоцької до вулиці Федьковича стала пішохідною зоною, тут зможуть проїжджати лише трамваї,
– зауважив директор ЛКП "Львівавтодор" Микола Власюк.
У межах реконструкції на перетині вулиць Бандери та Чупринки ще мають облаштувати підпірну стінку та транспортний хаб. Також фахівці повинні завершити благоустрій території. Зокрема на вулиці Бандери висадять приблизно 80 дерев.
Коротко про ремонт вулиці Бандери
- У 2020 році ТзОВ "ТрамДорПроект" розробило проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію вулиці Степана Бандери.
- За проєктом, тут замінили усі інженерні мережі й облаштували проїзну частину та трамвайні колії посередині вулиці.
- Також на Бандери встановили контактну мережу для трамваїв та нове вуличне освітлення.
- З обох боків дороги створили велосмуги, а на окремих ділянках – велодоріжки.
- На вулиці з'явилися кишені для автомобілів швидкої допомоги, аварійних служб та тимчасової стоянки машин мешканців будинків.
- Вулиця Бандери стала інклюзивною – тротуари та пішохідні зони облаштували з умовами для пересування маломобільних груп населення.
- Загалом фахівці відремонтували усю вулицю протяжністю 1,05 кілометра.