Ремонтні роботи на вулиці Бандери виконувала підрядна організація ТзОВ "Онур". Загальна вартість реконструкції, згідно з договором, становить 209,5 мільйона гривень.

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На вулиці Бандери відновлюють рух

О 15:00 18 грудня відреконструйовану вулицю Бандери відкриють для проїзду транспорту. Також цією дорогою запустять трамвай. Підрядники вже завершили проводити основні роботи.

Як і обіцяли, до свята Миколая вулиця Бандери буде повністю проїзною. Нагадаю, що ділянка від вулиці Городоцької до вулиці Федьковича стала пішохідною зоною, тут зможуть проїжджати лише трамваї,

– зауважив директор ЛКП "Львівавтодор" Микола Власюк.

У межах реконструкції на перетині вулиць Бандери та Чупринки ще мають облаштувати підпірну стінку та транспортний хаб. Також фахівці повинні завершити благоустрій території. Зокрема на вулиці Бандери висадять приблизно 80 дерев.

Коротко про ремонт вулиці Бандери