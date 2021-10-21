Во Львове оборудуют пункт вакцинации от COVID-19 на главном вокзале

Во Львове с 21 октября будет работать новый пункт массовой вакцинации. Его развернут в медпункте главного железнодорожного вокзала.

Новый пункт вакцинации будет работать ежедневно с 10:00 до 18:30. Каждый желающий сможет выбрать один из трех имеющихся препаратов для вакцинации.

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При необходимости, пункт будет работать дольше

Для оборудования дополнительного пункта вакцинации, Укрзализныця предоставила помещение медпункта на главном вокзале Львова. Для желающих вакцинироваться будут доступными препараты Pfizer, AstraZeneca и Coronavac. Получить вакцину можно будет как по предварительной записи, так и по живой очереди.

По словам исполняющего обязанности директора департамента гуманитарной политики горсовета Евгения Бойко, стабильно мобильная бригада будет работать более 8 часов ежедневно. Однако при необходимости, рабочий день пункта вакцинации продолжат.

Сейчас будет работать по одной бригаде в первую и во вторую смену, однако при необходимости будем увеличивать их количество. В той эпидситуации, которая есть, каждый должен заботиться о своем здоровье и здоровье своих родных. Поэтому призываем всех приходить и вакцинироваться,

– заявил Бойко.

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