Новий пункт вакцинації працюватиме щоденно з 10:00 до 18:30. Кожен охочий матиме змогу обрати один із тьох наявних препаратів для вакцинації.

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За потреби, пункт працюватиме довше

Для обладнання додаткового пункту вакцинації, Укрзалізниця надала приміщення медпункту на головному вокзалі Львова. Для охочих вакцинуватися будуть доступними препарати Pfizer, AstraZeneca та Coronavac. Отримати вакцину можна буде як за попереднім записом, так і за живою чергою.

За словами виконуючий обов'язки директора департаменту гуманітарної політики міськради Євгена Бойка, стабільно мобільна бригада працюватиме понад 8 годин щодня. Однак за потреби, робочий день пункту вакцинації продовжать.

Наразі працюватиме по одній бригаді у першу та у другу зміну, однак за потреби будемо збільшувати їх кількість. В тій епідситуації, яка є, кожен мусить дбати про своє здоров'я і здоров'я своїх рідних. Тому закликаємо усіх приходити та вакцинуватись,

– заявив Бойко.

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