Часть улицы Нечуя-Левицкого во Львове перекроют: схема объезда

С 28 сентября во Львове перекроют для проезда часть улицы Нечуя-Левицкого. Там почти в течение месяца будут проводить ремонт канализационной сети.

Объезд перекрытого участка будет проходить по утвержденной схеме. Департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета просит извинить за неудобства.

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Часть улицы Нечуя-Левицкого перекроют для проезда

В департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета рассказали, что 28 сентября для движения транспорта перекроют часть улицы Нечуя-Левицкого возле дома №15. Там подрядная организация ОАО "Львовское специализированное строительно-монтажное управление №1" будет проводить ремонт канализационной сети.

На время работ – до 25 октября – будет перекрыто для движения транспорта улицу Нечуя-Левицкого, от улицы Чупринки до Котляревского,

– сообщили в департаменте.

Объезд дороги будет происходить в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения.

Сейчас во Львове продолжается реконструкция улицы Степана Бандеры. Подрядчик проводит работы сразу на нескольких перекрестках, поэтому еще одну часть улицы планируют открыть уже в октябре.



Объезд перекрытого участка улицы Нечуя-Левицкого / Фото ЛГС