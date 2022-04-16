Во Львове планируется переименовать более 30 улиц, которые названы в честь российских деятелей

Ко Дню города (7 мая) во Львове планируют переименовать 30 улиц, которые были названы в честь российских деятелей.

Над переименованием улиц работает специальная комиссия под руководством первого заместителя городского главы Андрея Москаленко. Такую информацию сообщил мэр Львова Андрей Садовый в прямом эфире в фейсбуке.

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Эта комиссия совместно с профессурой, учеными анализирует все названия улиц, которые нам нужно откорректировать. Но это нужно делать с умом. Потому что уже на некоторые названия улиц есть по 4–5 вариантов, как они должны называться,

– отметил Садовый.

Мэр Львова рассказал, что в мае у города есть традиция давать новые названия улицам или переименовывать их. Он добавил, что к маю специальная группа закончит свою работу и на День города Львова уже объявят новые названия улиц.

Такую инициативу ввели в результате полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины. Улицы, названные именами российских деятелей и местностей современной российской федерации, будут переименованы.

По предварительным данным, дерусифицировано будет более 30 улиц. То, какие именно улицы переименуют и в честь кого их назовут, обещают сообщить впоследствии.

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