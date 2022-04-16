Над перейменуванням вулиць працює спеціальна комісія, під керівництвом першого заступника міського голови Андрія Москаленка. Таку інформацію повідомив мер Львова Андрій Садовий під час прямого ефіру у фейсбуці.

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Ця комісія спільно з професурою, з науковцями аналізує всі назви вулиць, які нам треба відкоригувати. Але це треба робити з розумом. Тому що вже на деякі назви вулиць є по 4–5 варіантів, як вони мають називатися,

– зазначив Садовий.

Мер Львова розповів, що в травні місто має традицію давати нові назви вулицям або ж перейменовувати їх. Він додав, що до травня спеціальна група закінчить свою роботу та на День міста Львова вже оголосять нові назви вулиць.

Таку ініціативу запровадили внаслідок повномасштабного воєнного вторгнення Росії на територію України. Вулиці, названих іменами російських діячів та місцевостей сучасної російської федерації, будуть перейменовані.

За попередніми даними, дерусифіковано буде понад 30 вулиць. Те, які саме вулиці перейменують та на честь кого їх назвуть, обіцяють повідомити згодом.

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