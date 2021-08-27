Во Львове под школьным полом нашли разлитую ртуть: фото с места происшествия

Во время ремонта во Львовской школе 26 августа работники наткнулись на разлитую ртуть. Опасное вещество нашли, когда сняли старый пол в коридоре.

Инцидент произошел в школе восточных языков и боевых искусств "Будокан", где когда-то была школа №35. Спасатели собрали всю ртуть.

Интересно Экологическая катастрофа уже близко: Днепр ужасно позеленел – впечатляющее видео

Во время ремонта в школе нашли ртуть

В 12:46 спасателям поступило сообщение, что в доме №2 на улице Шухевича во время ремонта обнаружили шарики металлической ртути.

На место происшествия направили специалистов отделения радиационно-химической и биологической защиты Отряда технической службы ГСЧС.

Когда спасатели прибыли на место вызова, они увидели, что шарики ртути обнаружили после демонтажа пола.

Сотрудники ГСЧС механическим способом собрали вещество и провели демеркуризацию.

Всего под полом было 40 граммов ртути.



Ртуть нашли под полом школы / Фото ГСЧС Львовщины

Опасное вещество передали на утилизацию

Директор школы восточных языков и боевых искусств "Будокан" Александр Козловский в комментарии ZAXID.NET рассказал, что разлитую ртуть нашли во время демонтажа пола в коридоре. На место сразу вызвали соответствующие службы, которые собрали опасное вещество. Пока неизвестно, как ртуть оказалась под школьным полом и сколько времени там находилась.

Спасатели передали собранную ртуть на хранение в управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС. Там опасное вещество утилизируют.

Заметьте В Одессе море покрылось неизвестной субстанцией: чувствуется сильная вонь – видео грязной воды



Опасное вещество утилизируют / Фото ГСЧС Львовщины