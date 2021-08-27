Інцидент трапився у школі східних мов та бойових мистецтв "Будокан", де колись була школа №35. Рятувальники зібрали усю ртуть.
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Під час ремонту в школі знайшли ртуть
- О 12:46 рятувальникам надійшло повідомлення, що в будинку №2 на вулиці Шухевича під час ремонту виявили кульки металевої ртуті.
- На місце події скерували фахівців відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту Загону технічної служби ДСНС.
- Коли рятувальники прибули на місце виклику, вони побачили, що кульки ртуті виявили після демонтажу підлоги.
- Співробітники ДСНС механічним способом зібрали речовину та провели демеркуризацію.
- Загалом під підлогою було 40 грамів ртуті.
Ртуть знайшли під підлогою школи / Фото ДСНС Львівщини
Небезпечну речовину передали на утилізацію
Директор школи східних мов та бойових мистецтв "Будокан" Олександр Козловський у коментарі ZAXID.NET розповів, що розлиту ртуть знайшли під час демонтажу підлоги у коридорі. На місце відразу викликали відповідні служби, які зібрали небезпечну речовину. Наразі невідомо, як ртуть опинилася під шкільною підлогою та скільки часу там перебувала.
Рятувальники передали зібрану ртуть на зберігання в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР. Там небезпечну речовину утилізують.
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Небезпечну речовину утилізують / Фото ДСНС Львівщини