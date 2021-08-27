Інцидент трапився у школі східних мов та бойових мистецтв "Будокан", де колись була школа №35. Рятувальники зібрали усю ртуть.

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Під час ремонту в школі знайшли ртуть

О 12:46 рятувальникам надійшло повідомлення, що в будинку №2 на вулиці Шухевича під час ремонту виявили кульки металевої ртуті.

На місце події скерували фахівців відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту Загону технічної служби ДСНС.

Коли рятувальники прибули на місце виклику, вони побачили, що кульки ртуті виявили після демонтажу підлоги.

Співробітники ДСНС механічним способом зібрали речовину та провели демеркуризацію.

Загалом під підлогою було 40 грамів ртуті.



Ртуть знайшли під підлогою школи / Фото ДСНС Львівщини

Небезпечну речовину передали на утилізацію

Директор школи східних мов та бойових мистецтв "Будокан" Олександр Козловський у коментарі ZAXID.NET розповів, що розлиту ртуть знайшли під час демонтажу підлоги у коридорі. На місце відразу викликали відповідні служби, які зібрали небезпечну речовину. Наразі невідомо, як ртуть опинилася під шкільною підлогою та скільки часу там перебувала.

Рятувальники передали зібрану ртуть на зберігання в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР. Там небезпечну речовину утилізують.

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Небезпечну речовину утилізують / Фото ДСНС Львівщини