Во Львове попрощались с погибшим Героем Дмитрием Гудзиком

27 августа 2021 , 11:19
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Источник:

Львовский горсовет

Во Львове 27 августа попрощались с Героем, киборгом Донецкого аэропорта Дмитрием Гудзиком. Он погиб в 2015 году в результате вражеских обстрелов.

Гудзик получил смертельное ранение 20 января во время боев за Донецкий аэропорт. Героя на протяжении 5 лет считали пропавшим без вести.

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Во Львове попрощались с Дмитрием Гудзиком

Прощание с погибшим Героем Дмитрием Гудзиком произошло утром 27 августа на территории 80-ой отдельной десантно-штурмовой бригады на улице Стрыйской. В церемонии принял участие городской голова Андрей Садовый.

Львов прощается с киборгом Дмитрием Гудзиком. Он погиб еще в 2015 году в бою за Донецкий аэропорт. Сегодня героя похоронят в родной земле на Сокальщине. Светлая Память,
отметил мэр на своей фейсбук-странице.

24 канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Смотрите фото прощания с погибшим Героем / Фото ЛГС

Что известно о Дмитрии Гудзике

  • Гудзик родился 17 октября 1989 года в городе Белз, что на Львовщине.
  • Его 14 августа 2014 года призвали на военную службу во время мобилизации в ВСУ.
  • После поражения вражеской пулей на Востоке, Героя вывезли из района Донецкого аэропорта вместе с погибшими десантниками.
  • Его идентифицировали на основании экспертизы ДНК, но похоронили как временно неустановленного защитника Украины на Краснопольском кладбище.
  • У погибшего защитника остались жена и дочь.
Автор: Ольга Котів