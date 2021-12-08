Во Львове попрощались со связной Романа Шухевича Ольгой Илькив
Источник:Львовский горсовет
Связная УПА Ольга Илькив скончалась 6 декабря. Известная львовянка будет покоиться на поле почетных захоронений Мемориала воинов УПА.
Женщины не стало на 102 году жизни. Отдать последную дань уважения покойной пришел городской глава Львова Андрей Садовый.
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Во Львове похоронили связную УПА Ольгу Илькив
Мэр города Андрей Садовый отметил, что город простился с человеком-символом, ведь жизнь женщины – напутствие для всех украинцев.
Скромность, но вместе с тем величие. И большая любовь к Украине. Мы запомним Вас такой. Светлая Память!,
– добавил городской голова.
Прощание с Ольгой Илькив началось в храме Воздвижения Честного Животворящего Креста. Известную львовянку похоронили на поле почётных захоронений Мемориала воинов УПА на улице Мечникова.
Смотрите фото, как во Львове прощались с Ольгой Илькив / Фото Романа Балука
Краткая биография Ольги Илькив
- Ольга Илькив родилась в 1920 году в городе Стрый.
- Женщина вступила в ОУН в декабре 1941 года. С 1945 г. она находилась в подполье и работала в женской сети ОУН.
- Илькив способствовала организации подпольного дома для Романа Шухевича в селе Гримне Городоцкого района.
- Позже женщину приговорили к 25 годам заключения. 14 лет она провела в советских тюрьмах.
- При советской власти Илькив была санитаркой во Львовской областной больнице и дворником в домоуправе Львова, чтобы получить жилье и забрать своих детей из интерната.
- С 1972 года до выхода на пенсию она работала во Львовском историческом музее.
- Кроме этого, Илькив была членом Львовского краевого братства ветеранов национально-освободительной борьбы.
- В 2008 году указом президента Украины Виктора Ющенко львовянку наградили Орденом княгини Ольги III степени.
- В 2017 году за заслуги перед государством и по случаю 75-летия создания УПА город и область совместно приобрели для Илькив квартиру во Львове. Деньги на ее ремонт выделил областной совет.
Смотрите видео о Романе Шухевиче:
Текст сообщения Андрея Садового:
Сегодня Львов прощается с человеком-символом. Жизнь Ольги Ильков – это напутствие для нас. Скромность, но вместе с тем величие. И большая любовь к Украине. Мы запомним Вас такой. Светлая Память!