Жінки не стало на 102 році життя. Віддати останню шану покійній прийшов міський голова Львова Андрій Садовий.

До теми У Львові на 102 році життя померла зв'язкова Романа Шухевича

У Львові поховали зв'язкову УПА Ольгу Ільків

У Львові 8 грудня відбувся похорон зв'язкової УПА Ольги Ільків. Мер міста Андрій Садовий зазначив, що місто попрощалося з людиною-символом, адже життя жінки – настанова для усіх українців.

Скромність, але водночас велич. І велика любов до України. Ми запам'ятаємо Вас такою. Світла Пам'ять!,

– додав міський голова.

Прощання з Ольгою Ільків розпочалось у храмі Воздвиження Чесного Животворящого Хреста. Відому львів'янку поховали на полі почесних поховань Меморіалу воїнів УПА на вулиці Мечникова.

Дивіться фото, як у Львові прощались з Ольгою Ільків / Фото Романа Балука

Коротка біографія Ольги Ільків

Ольга Ільків народилась у 1920 році у місті Стрий.

Жінка вступила до ОУН у грудні 1941 року. З 1945 року вона перебувала у підпіллі та працювала в жіночій мережі ОУН.

Ільків сприяла в організації підпільної хати для Романа Шухевича у селі Грімне Городоцького району.

Пізніше жінку засудили до 25 років ув'язнення. 14 років вона провела в радянських тюрмах 14 років.

За радянської влади Ільків була санітаркою у Львівській обласній лікарні та двірником у домоуправі Львова, щоб отримати житло та забрати своїх дітей з інтернату.

З 1972 року й до виходу на пенсію вона працювала у Львівському історичному музеї.

Окрім цього, Ільків була членкинею Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби.

У 2008 році указом президента України Віктора Ющенка львів'янку нагородили Орденом княгині Ольги III ступеня.

У 2017 році за заслуги перед державою та з нагоди 75-ї річниці створення УПА місто та область спільно придбали для Ільків квартиру у Львові. Гроші на її ремонт виділила обласна рада.

Дивіться відео про Романа Шухевича:

Текст допису Андрія Садового:

Сьогодні Львів прощається з людиною-символом. Життя Ольги Ільків – це настанова для нас. Скромність, але водночас велич. І велика любов до України. Ми запам'ятаємо Вас такою. Світла Пам'ять!