Во Львове попрощались с украинским героем Юрием Руфом: эксклюзивный фоторепортаж

Известного львовянина, Юрия Руфа, провели в последний путь 9 апреля. Он героически погиб в боях в Луганской области.

Военный погиб 2 апреля в бою в составе 24 ОМБр имени короля Даниила. Прощались с ним в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

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Попрощаться пришли родные, друзья и побратимы Героя. Люди несли цветы и не могли сдержать слез.



Церемония прощания / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Что известно о Юрии Руфе

Руф основал во Львове проект "Дух Нации" и создал бренд одежды – "Ґwear". В начале полномасштабной войны сразу вступил в ряды 24 бригады.



Прощание с Руфом / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Уже 3 марта состоялся его первый бой. Руф писал, что его бригада стоит в Попасной в Луганской области.

К сожалению, там он и погиб. Без отца и мужа остались две его дочери и жена.

Во Львове попрощались с Юрием Руфом / Фото Валентины Полищук, 24 канал:

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