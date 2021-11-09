Во Львове поженились дирижер Оксана Лынив и скрипач Андрей Мурза: интересные фото и видео
Источник:Lviv Today magazine
Одна из лучших дирижеров мира Оксана Лынив и известный скрипач Андрей Мурза 6 ноября поженились во Львове. Первый танец молодоженов состоялся во Львовском оперном театре.
Пара обручилась в начале 2021 года в Одессе. С тех пор они готовились к свадьбе.
Интересно Львовянка Оксана Лынив стала музыкальным директором одного из ведущих итальянских театров
Во Львове поженились Оксана Лынив и Андрей Мурза
Во Львове 6 ноября поженились одна из лучших дирижеров мира, уроженка Бродов Оксана Лынив и известный скрипач Дюссельдорфского симфонического оркестра, одессит Андрей Мурза. Они обручились в этом году 8 февраля.
Пока подробности свадьбы пара не разглашает. Однако почти одновременно молодожены внесли изменения относительно информации о себе на своих фейсбук-страницах. Ночью 8 ноября на странице Андрея Мурзы появился семейный статус "женат", а на странице Оксаны Лынив – "замужем". В постах они опубликовали фотографии со свадьбы.
Также представительница Львовского национального академического театра оперы и балета Ольга Лозинская обнародовала невероятное видео первого брачного танца молодоженов.
"Первый свадебный танец Оксаны Лынив и Андрея Мурзы во Львовской Национальной Опере", – говорится в сообщении.
Смотрите видео первого танца супругов:
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Коротко об Оксане Лынив и Андрее Мурзе
- 43-летняя Оксана Лынив – всемирно известная украинская дирижер, которая родилась в городе Броды.
- Лынив – основательница и художественная руководительница фестиваля LvivMozArt, основательница и главный дирижер Молодежного симфонического оркестра Украины/YsOU.
- В июле 2021 года она стала первым дирижером на Байройтском фестивале в Германии.
- Уже через месяц во время официальных мероприятий ко Дню Независимости Украины президент Владимир Зеленский наградил Лынив орденом княгини Ольги III степени.
- С января 2022 года она начнет работать музыкальным директором итальянского Teatro Comunale Bologna. Это впервые в истории Италии женщину пригласили на такую важную должность в выдающемся государственном театре.
- Кроме этого, Лынив стала первой женщиной, которая дирижировала оркестром на концерте к годовщине ООН
- Андрей Мурза – победитель нескольких международных конкурсов, среди которых международный конкурс скрипачей имени Жулио Кардона в Португалии, Еужена Кока в Молдавии и "Искусство XXI века" в Украине.
- Известный скрипач принимает участие в работе жюри международных конкурсов и проводит мастер-классы в Украине, Китае и Германии.
Смотрите фото со свадьбы Оксаны Лынив и Андрея Мурзы / Фото Екатерины Волковой-Лынив, Инны Фирсовой и Оксаны Лынив