Пара заручилася на початку 2021 року в Одесі. Відтоді вони готувалися до весілля.

Цікаво Львів'янка Оксана Линів стала музичною директоркою одного з провідних італійських театрів

У Львові побралися Оксана Линів та Андрій Мурза

У Львові 6 листопада одружилися одна з найкращих диригенток світу, уродженка Бродів Оксана Линів та відомий скрипаль Дюссельдорфського симфонічного оркестру, одесит Андрій Мурза. Вони заручилися цьогоріч 8 лютого.

Наразі подробиць весілля пара не розголошує. Однак майже одночасно молодята внесли зміни щодо інформації про себе на своїх фейсбук-сторінках. Вночі 8 листопада на сторінці Андрія Мурзи з'явився сімейний статус "одружений", а на сторінці Оксани Линів – "заміжня". У дописах вони опублікували світлини з весілля.

Також представниця Львівського національного академічного театру опери та балету Ольга Лозинська оприлюднила неймовірне відео першого шлюбного танцю молодят.

"Перший весільний танець Оксани Линів та Андрія Мурзи у Львівській Національній Опері", – мовиться у дописі.

Дивіться відео першого танцю подружжя:

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Коротко про Оксану Линів та Андрія Мурзу

43-річна Оксана Линів – всесвітньо відома українська диригентка, яка народилась у місті Броди.

Линів – засновниця та художня керівниця фестивалю LvivMozArt, фундаторка і головна диригентка Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU.

У липні 2021 року вона стала першою диригенткою на Байройтському фестивалі в Німеччині.

Вже через місяць під час офіційних заходів до Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський нагородив Линів орденом княгині Ольги III ступеня.

З січня 2022 року вона почне працювати музичною директоркою італійського Teatro Comunale Bologna. Це вперше в історії Італії жінку запросили на таку важливу посаду в визначному державному театрі.

Окрім цього, Линів стала першою жінкою, яка диригувала концертом до річниці ООН

Андрій Мурза – переможець кількох міжнародних конкурсів, серед яких міжнародний конкурс скрипалів імені Жуліо Кардона в Португалії, Еужена Кока в Молдавії й "Мистецтво XXI століття" в Україні.

Відомий скрипаль бере участь у роботі журі міжнародних конкурсів і проводить майстер-класи в Україні, Китаї та Німеччині.

Дивіться фото з весілля Оксани Линів та Андрія Мурзи / Фото Катерини Волкової-Линів, Інни Фірсової та Оксани Линів