Во Львове презентовали масштабный музыкальный проект Bridges: яркое видео
Источник:24 канал
Во Львове презентовали масштабный музыкальный проект Bridges. Его посвятили украинским композиторам, которых поддерживал митрополит Андрей Шептицкий.
Торжественную презентацию провели во Львовской национальной филармонии. Там представили уникальный сборник неизвестных и забытых украинских художников.
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Кратко о музыкальном проекте
В проекте собрали произведения талантливых и одновременно малоизвестных композиторов:
- Андрея Гнатишина;
- Василия Барвинского;
- Антона Рудницкого.
Такие проекты интересны, ведь дают возможность открыть какую-то тайну о прошлом наших предков.
Иоланта Пришляк – идейница проекта
Идея проекта по возрождению произведений их композиторов зародилась в Иоланте Пришляк – исполнительной директорше международного академического симфонического оркестра INSO Lviv.
Во Львове презентовали музыкальный проект Bridges / коллаж 24 канала
Произведения Гнатишина удалось отыскать в Вене, а ноты Рудницкого – в Соединенных Штатах Америки. Оркестр также записал компакт-диск с этими произведениями. Их будут распространять дипломатическими корпусами мира.
Я думаю, что в этом проекте было благословение Господне. Потому что оно как ниточка последовательности состояло из сегментов, без применения особых сил,
– поделилась Пришляк.
Сначала, как рассказала она, на создание проекта повлиял книга Мирослава Мариновича "Митрополит Андрей Шептицкий и принцип "положительной суммы", а затем и Лилиана Гентош, которая изучает творчество митрополита.
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"Меня задело то, что в области музыки были горизонтальные вещи, но не было глубины. Мы специалистов в области искусства, живописи хорошо исследовали, а музыку оставили на стороне", – сказала Пришляк.
Во Львове презентовали музыкальный проект Bridges: смотрите видео