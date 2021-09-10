Во Львове презентовали масштабный музыкальный проект Bridges: яркое видео

Во Львове презентовали масштабный музыкальный проект Bridges. Его посвятили украинским композиторам, которых поддерживал митрополит Андрей Шептицкий.

Торжественную презентацию провели во Львовской национальной филармонии. Там представили уникальный сборник неизвестных и забытых украинских художников.

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Кратко о музыкальном проекте

В проекте собрали произведения талантливых и одновременно малоизвестных композиторов:

Андрея Гнатишина;

Василия Барвинского;

Антона Рудницкого.

Такие проекты интересны, ведь дают возможность открыть какую-то тайну о прошлом наших предков.

Иоланта Пришляк – идейница проекта

Идея проекта по возрождению произведений их композиторов зародилась в Иоланте Пришляк – исполнительной директорше международного академического симфонического оркестра INSO Lviv.



Во Львове презентовали музыкальный проект Bridges / коллаж 24 канала

Произведения Гнатишина удалось отыскать в Вене, а ноты Рудницкого – в Соединенных Штатах Америки. Оркестр также записал компакт-диск с этими произведениями. Их будут распространять дипломатическими корпусами мира.

Я думаю, что в этом проекте было благословение Господне. Потому что оно как ниточка последовательности состояло из сегментов, без применения особых сил,

– поделилась Пришляк.

Сначала, как рассказала она, на создание проекта повлиял книга Мирослава Мариновича "Митрополит Андрей Шептицкий и принцип "положительной суммы", а затем и Лилиана Гентош, которая изучает творчество митрополита.

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"Меня задело то, что в области музыки были горизонтальные вещи, но не было глубины. Мы специалистов в области искусства, живописи хорошо исследовали, а музыку оставили на стороне", – сказала Пришляк.

Во Львове презентовали музыкальный проект Bridges: смотрите видео