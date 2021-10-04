Во Львове за 500 тысяч гривен продают самолет ЯК 42. Его в 2018 году купили на аукционе.

Аппарат выставили на аукцион, чтобы выплатить долги по зарплате. Его продали за 300 тысяч гривен.

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Во Львове продают самолет за пол миллиона гривен

На Auto.ria появилось объявление о продаже самолета ЯК 42 1989. По информации "Варта 1" в 2018 году продало ГП "Львовские авиалинии". Государственная исполнительная служба выставила на торгах OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Минюста) самолет ЯК-42Д. Лот приобрели за 300 тысяч гривен.

По словам директора ГП "СЕТАМ" OpenMarket Виктора Вишнева, "львовские авиалинии" были одним из лидеров задолженности перед рабочими в регионе. Поэтому Минюст делал все возможное, чтобы продать имущество предприятия – должника и вернуть работникам долги по зарплате.

Самолет невозможно эксплуатировать, ведь в нем нет всех необходимых агрегатов и узлов. Владелец хочет продать его за 500 тысяч гривен. Характеристики авиасудна:

пробег – 1 тысяча километров;

длина – 36,38 метра;

размах крыльев – 34,88 метра;

высота – 9,83 метра;

площадь крыла – 150 квадратных метров.

Во Львове продают самолет / Скриншот Auto.ria

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Объявление вызвало шквал комментариев в сети

В комментариях под объявлением люди начали шутить. Они спрашивали, какие у самолета коробка передач, пробег и тому подобное.

"Предлагаю обмен на дойную козу с козлятами";

"Обмен на ВАЗ 2101";

"Сколько необходимо горючего для движения по городу и можно ли поставить газ?";

"Сколько тонн кукурузы с поля берет?";

"Какая категория нужна для управления – В или С?";

"Салон не прокурен? Запаска есть?".



Самолет приобрели в 2018 году на аукционе/ Фото Auto.ria



Стоимость авиасудна – 500 тысяч гривен / Фото Auto.ria



Пользователи сети шутят над объявлением / Фото Auto.ria