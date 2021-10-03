Как сообщили в авиакомпании, это происшествие произошло по прибытии в Майами самолета, выполнявшего рейс из Колумбии.

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33-летнего мужчину, который выбрался через аварийный выход, немедленно задержали сотрудники пограничной охраны США и передали его в руки полиции.

Пассажир спрыгнул на крыло самолета: смотрите видео

Нетерпеливого пассажира госпитализировали

Однако пассажир пожаловался на плохое самочувствие. Его даже пришлось госпитализировать в ближайшую больницу. Врачи констатировали у него повышенное кровяное давление.

Обратите внимание! В аэропорту сообщили, что мужчина не задержал ни одного авиарейса, во время инцидента никто не пострадал.

Заметим, что мужчину могли внести в "черный список" пассажиров. Это значит, что он больше не смог бы летать авиалиниями этой компании по всем маршрутам.

Подобный случай произошел и в Украине 1 сентября 2020 года. В киевском аэропорту "Борисполь" пассажирка вышла прогуляться по крылу самолета. Известно, что она возвращалась с отдыха вместе с мужем и детьми и не была пьяной или под действием других веществ.

Из-за "прогулки" женщины, рейс задержали, а к самолету прибыли аварийные службы и представители авиакомпании, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. Сама же пассажирка не объяснила, чем была мотивирована такая выходка.