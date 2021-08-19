Во Львове продлили карантин до 1 октября
Источник:Львовский горсовет
Во Львове решили продлить карантин до 1 октября. Сейчас город находится в зеленой зоне, поэтому жителям следует носить маски и придерживаться социальной дистанции.
Ситуация с коронавирусом во Львове – стабильная. 18 августа COVID-19 обнаружили только у 25 человек.
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Во Львове продлили карантин
На заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС 18 августа решили продлить карантин до 1 октября. На территории Львовской ГТО будет действовать зеленый уровень эпидемической опасности, который установили 17 июня.
В таких условиях люди должны придерживаться масочного режима в общественном транспорте, во время посещения массовых мероприятий, магазинов. Львовян просят соблюдать социальную дистанцию и не пренебрегать противоэпидемическими мерами.
Правила зеленой зоны / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Какая во Львове ситуация с коронавирусом
- По информации ЛГС, в целом на Львовщине коронавирус обнаружили у более 138,91 тысячи человек. 3 706 больных умерли от осложнений, а более 134,32 тысячи – выздоровели.
- В свою очередь, во Львове COVID-19 подтвердили у 67,68 тысячи человек, из которых более 65,43 тысячи пациентов уже выздоровели, а 1 819 – умерли.
- Лабораторные медцентры 18 августа провели 1 062 ПЦР-теста. 57 из них оказались положительными, среди которых 25 – тесты львовян.
- Сейчас в стационарах находятся 57 больных с пневмонией. У 50 человек диагностировали коронавирус, 4 – находятся в реанимации, а 3 – на аппаратах ИВЛ.
- 18 августа в медучреждения попали 10 пациентов, а выписали 6.