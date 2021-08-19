Ситуация с коронавирусом во Львове – стабильная. 18 августа COVID-19 обнаружили только у 25 человек.

Актуально На Львовщине ухудшилась ситуация с COVID-19, – главный медик области

Во Львове продлили карантин

На заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС 18 августа решили продлить карантин до 1 октября. На территории Львовской ГТО будет действовать зеленый уровень эпидемической опасности, который установили 17 июня.

В таких условиях люди должны придерживаться масочного режима в общественном транспорте, во время посещения массовых мероприятий, магазинов. Львовян просят соблюдать социальную дистанцию и не пренебрегать противоэпидемическими мерами.



Правила зеленой зоны / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Какая во Львове ситуация с коронавирусом