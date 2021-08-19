Ситуація з коронавірусом у Львові – стабільна. 18 серпня COVID-19 виявили лише у 25 людей.
Актуально На Львівщині погіршилась ситуація з COVID-19, – головний медик області
У Львові продовжили карантин
На засіданні міської комісії з питань ТЕБ і НС 18 серпня вирішили продовжити карантин до 1 жовтня. На території Львівської МТГ продовжує діяти зелений рівень епідемічної небезпеки, який встановили 17 червня.
В таких умовах люди повинні дотримуватись маскового режиму у громадському транспорті, під час відвідування масових заходів, магазинів тощо. Львів'ян просять дотримуватись соціальної дистанції та не нехтувати протиепідемічними заходами.
Правила зеленої зони / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Яка у Львові ситуація з коронавірусом
- За інформацією ЛМР, загалом на Львівщині коронавірус виявили у понад 138,91 тисячі людей. 3706 хворих померли від ускладнень, а понад 134,32 тисячі – одужали.
- Своєю чергою, у Львові COVID-19 підтвердили у 67,68 тисячі людей, з яких понад 65,43 тисячі пацієнтів вже одужали, а 1819 – померли.
- Лабораторні центри 18 серпня провели 1062 ПЛР-тести. 57 з них виявилися позитивними, серед яких 25 – тести львів'ян.
- Наразі в стаціонарах перебувають 57 хворих з пневмонією. У 50 людей діагностували коронавірус, 4 – перебувають у реанімації, а 3 – на апаратах ШВЛ.
- 18 серпня до медзакладів потрапили 10 пацієнтів, а виписали 6.