Ситуація з коронавірусом у Львові – стабільна. 18 серпня COVID-19 виявили лише у 25 людей.

Актуально На Львівщині погіршилась ситуація з COVID-19, – головний медик області

У Львові продовжили карантин

На засіданні міської комісії з питань ТЕБ і НС 18 серпня вирішили продовжити карантин до 1 жовтня. На території Львівської МТГ продовжує діяти зелений рівень епідемічної небезпеки, який встановили 17 червня.

В таких умовах люди повинні дотримуватись маскового режиму у громадському транспорті, під час відвідування масових заходів, магазинів тощо. Львів'ян просять дотримуватись соціальної дистанції та не нехтувати протиепідемічними заходами.

Правила зеленої зони / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Яка у Львові ситуація з коронавірусом