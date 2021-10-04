Во Львове произошла авария на теплосети: ряд домов остался без горячей воды

На улице Научной во Львове 4 октября произошел порыв на магистральной тепловой сети. На время ремонтных работ ряд домов остался без горячего водоснабжения.

Ремонтные бригады Львовтеплоэнерго уже приступили к ликвидации порыва. Без горячей воды остались дома на Научной и прилегающих улицах.

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Ряд домов остался без горячего водоснабжения

На улице Научной во Львове случился порыв на магистральной тепловой сети. На место происшествия направили ремонтные бригады.

Сейчас приостановлена подача горячей воды во все дома на улице Научной и дома на прилегающих улицах – Симоненко, Пулюя, Кульпарковской, начала Стрыйской и других,

– сообщили во Львовтеплоэнерго.

Завершить работы и возобновить подачу горячей воды планируют к 20:00. Администрация предприятия просит прощения за временные неудобства.

На каких улицах выключили горячую воду

В Львовтеплоэнерго рассказали, что работы на направлении ТМ-600 "Научная" проводят с 9:45. Без горячего водоснабжения остались следующие улицы: