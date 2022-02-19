Во Львове прошел Марш единства: яркие фото и видео

По улицам Львова 19 февраля прошел Марш единства. Участники акции имели национальную символику и выкрикивали патриотические лозунги.

Стартовало мероприятие возле памятника Ивану Франко в 13:00. После этого участники Марша единства прошли по центральным улицам города, сообщает 24 канал.

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Во Львове состоялся Марш единства

В акции приняли участие примерно 1 000 человек. Они имели национальную символику и скандировали патриотические лозунги, в частности "Слава Украине! Героям Слава!". Кроме того, люди пели "Батько наш – Бандера".

К колонне активистов присоединился и мэр Львова Андрей Садовый. В целом в Марше единства приняли участие не только львовяне, но и крымчане и белорусы.

Люди вышли на улицы, чтобы показать свое единство и намерение защищать страну, если Россия начнет вторжение.

Шествие длилось примерно 1,5 часа и завершилось возле Мемориала Героев Небесной Сотни. Там участники мероприятия почтили память погибших на Майдане, торжественно подняли флаг Украины и исполнили гимн.

Акция прошла спокойно. Ее сопровождали несколько десятков правоохранителей. С колонной в основном двигалась "полиция диалога".

Марш единства во Львове: Фото Александра Марчака, 24 канал

По улицам Львова прошел Марш единства: смотрите видео

Львовяне почтили героев Небесной Сотни: что известно

Накануне во Львове, возле Мемориала Героев Небесной Сотни прошла акция "Ангелы памяти". Львовяне развесили бумажных ангелов на стенде с фотографиями Героев. Почетный караул Национальной академии сухопутных войск Сагайдачного торжественно поднял сине-желтый флаг. Оркестр исполнил государственный гимн Украины. После этого началась панихида.