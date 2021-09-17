Во Львове псевдоактивисты сорвали заседание исполкома горсовета: видео с места происшествия

Во время заседания исполкома Львовского горсовета 17 сентября в зал ворвались члены "Украинского союза участников АТО" и дачного кооператива "Патриот-1". Они в грубой форме возмущались публикацией ZAXID.NET относительно строительства в Брюховицком лесу.

На участках участников АТО в Брюховицком лесу запланировали строительство многоэтажек. Псевдоактивисты ворвались в помещение через 10 минут после начала заседания исполкома.

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Заседание исполкома ЛГС сорвали псевдоактивисты

Заседание исполкома Львовского горсовета началось в 10:00. Уже через 10 минут в зал ворвались члены "Украинского союза участников АТО" и дачного кооператива "Патриот-1".

Активисты, которые представились участниками АТО, не дали завершить заседание исполнительного комитета Львовского городского совета. Заседание Исполнительного комитета будет продлено в другое время. Вопрос, с которым пришли активисты, не касался работы исполнительного комитета,

– сообщили в ЛГС.

Участниками провокации были члены организации "Украинского союза участников АТО" Сергей Лейченков, Олег Дудок Руслан Муцин, руководитель Львовского областного союза социальной защиты бойцов АТО" Богдан Сирко и другие. Псевдоактивисты в грубой форме выражали недовольство публикацией ZAXID.NET статья касалась строительства многоэтажек на участках участников АТО.

Один из основателей дачного кооператива "Патриот-1" Сергей Лейченков ранее сам рассказал журналистам о планируемом строительстве на их территории в Брюховичском лесу. Эти земли выделили участникам АТО под дачи. На территории растет лес, однако официально он не оформлен. Намерения строить там многоквартирные дома противоречат градостроительной документации.

"Почему журналюги, когда берут у меня интервью, коверкают нафиг все? Скандала им надо? Сейчас им будет скандал!", – сказал Лейченков.

После этого он в грубой форме обратился к заместителю мэра Львова по градостроительству Любомиру Зубачу. Лейченков обвинил его в попытках затянуть рассмотрение постановления о выделении кооперативу дополнительного участка 5,3 гектара в Брюховичском лесу.

Первый заместитель городского головы Андрей Москаленко несколько раз предложил пообщаться после заседания исполкома. Однако псевдоактивисты отказались покидать зал заседаний. Заседание исполкома пришлось остановить.

Члены "Украинского союза участников АТО" и других группировок не впервые устраивают провокации во Львовском горсовете. ZAXID.NET публиковал ряд расследований по земельным манипуляциям и провокациям, которые устраивали участники этих организаций. После этого они даже пытались захватить редакцию издания.

Смотрите видео, как псевдоактивисты пытались сорвать заседание исполкома ЛГС: