Во Львове раздаются сирены: в области объявили воздушную тревогу
На Львовщине утром 26 февраля была включена система оповещения. Жителей области призывают немедленно уходить в укрытие.
Сирену включили в 6:10, сообщает 24 канал. Ее слышно во всех уголках Львова.
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На Львовщине – воздушная тревога
В Департаменте по вопросам гражданской защиты сообщили, что во Львовской области объявили воздушную тревогу.
Внимание! Воздушная тревога! Сохраняйте спокойствие! Слушайте сообщения гражданской защиты на УА: Львов 1 Западный! Действуйте согласно инструкциям!,
– говорится в сообщении.
Жителей области просят сообщить о тревоге соседей, лиц с ограниченными возможностями.
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Мэр Львова Андрей Садовый призвал всех идти в укрытие.
"Львов! Воздушная тревога!!! Необходимо идти в укрытие!", – отметил мэр.
Об отбое тревоги сообщили в 7:10.
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