Во Львове раздаются сирены: в области объявили воздушную тревогу

На Львовщине утром 26 февраля была включена система оповещения. Жителей области призывают немедленно уходить в укрытие.

Сирену включили в 6:10, сообщает 24 канал. Ее слышно во всех уголках Львова.

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На Львовщине – воздушная тревога

В Департаменте по вопросам гражданской защиты сообщили, что во Львовской области объявили воздушную тревогу.

Внимание! Воздушная тревога! Сохраняйте спокойствие! Слушайте сообщения гражданской защиты на УА: Львов 1 Западный! Действуйте согласно инструкциям!,

– говорится в сообщении.

Жителей области просят сообщить о тревоге соседей, лиц с ограниченными возможностями.

Сирену включили из-за воздушной тревоги: видео

Мэр Львова Андрей Садовый призвал всех идти в укрытие.

"Львов! Воздушная тревога!!! Необходимо идти в укрытие!", – отметил мэр.

Об отбое тревоги сообщили в 7:10.

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