Во Львове разворачивают дополнительные кровати для больных коронавирусом

На Львовщине снова начали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом. Поэтому во львовских больницах увеличивают количество коек для пациентов с COVID-19.

В стационары в основном попадают невакцинированные. Количество коек будут увеличивать, чтобы избежать нагрузки на медицинскую систему во время очередной волны коронавируса.

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В некоторых медучреждениях Львова увеличивают количество коек для больных коронавирусом. Это связано с ростом заболеваемости COVID-19, которое началось после новогодне-рождественских праздников.

Один из пациентов рассказал, что попал в больницу с коронавирусом перед самым Новым годом. Перед этим мужчина в течение недели лечился дома, однако его состояние ухудшалось. Поэтому больной решил вызвать скорую, которая госпитализировала его в восьмую городскую больницу.

Я очень был болен, у меня была очень высокая температура. В новогоднюю ночь мне было очень тяжело, меня спасали от высокой температуры. Три капельницы, очень плохое состояние было. Я впервые не был на Рождество дома. Это очень обидно, мне вообще обидно, что я заболел. Так следил за собой !,

– рассказал пациент.

В восьмой больнице Львова фиксируют увеличение количества больных COVID-19. 11 января в стационар госпитализировали 9 пациентов с коронавирусом. В то же время несколько дней назад таких пациентов было втрое меньше. В то время в больнице даже решили свернуть некоторые ковидные отделения.

"Это кардиологическое отделение, оттуда мы перевели всех пациентов. Начали плановые мероприятия для очистки отделения, то есть кварцевания, мытья. И за того, что возросло количество новых больных, мы снова развернули это отделение и снова в кардиологии принимаем больных коронавирусом", – отметил медицинский директор больницы Максим Павлов.



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В области ожидают очередную волну коронавируса

В инфекционной больнице также находятся многие пациенты с коронавирусом. Сейчас медики лечат более сотни больных. По их словам, количество инфицированных продолжает расти.

По словам заведующей четвертого отделения областной инфекционной больницы Тамилы Алексанян, новая волна коронавируса будет смертоносной и тяжелой. Врач прогнозирует, что коек в больнице не будет хватать.

"Кислорода не будет хватать, врачей не будет хватать. Лекарств не будет хватать. Потому что, глядя, что делается в Западной Европе и Америке, нас ждет такая же высокая и крутая волна, которая внезапно налетит", – отметила врач.

Рост количества новых больных коронавирусом медики связывают с низким уровнем вакцинации. Прививки против COVID-19 получили менее 50% населения. Также больных стало больше из-за несоблюдения противоэпидемических ограничений во время праздников.

"У людей перед Новым годом были корпоративы, где не всегда учитывали ситуацию, что может быть передача инфекции. Ну и плюс в домашних условиях так же были празднования. И еще один фактор, который не нужно забывать, что у нас, в западных областях, очень много людей работают за рубежом. И понятно, что на эти праздники они возвращались домой", – добавил координатор по вакцинации против коронавируса во Львовской области Олег Когут.

Львовские врачи ожидают новую волну коронавируса в области уже в начале февраля.

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