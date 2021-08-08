Уникальная святыня Львова: как реставрируют Гарнизонный храм Святых Петра и Павла – видео

Во Львове реставрируют Гарнизонный храм Святых апостолов Петра и Павла. Это одна из величайших святынь города. Выполняют работы очень осторожно, ведь работать приходится со скульптурами XVIII – XIX веков.

Первым делом специалисты взялись за главный фасад храма. Его очистку начали в 2020 году, а завершить его реставрацию планируют до конца 2021.

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Как пояснила начальница городского управления охраны исторической среды Лилия Онищенко, сначала расчистили камень и кирпич, сейчас идет процесс укрепления камня. Чиновница заметила, что фасад был темным – казалось, будто бы обрисован в такой цвет. На самом же деле он просто со временем потемнел из-за грязи и осадков. "Сейчас идет переломный этап. Расчищен весь камень и кирпич. Теперь идет импрегнация, то есть укрепление камня", – подчеркнула Онищенко.

Кто финансирует масштабный проект

Деньги на реставрацию фасада храма выделил город. Помогает финансово и Министерство культуры Польши. За их деньги реставрируют скульптуры фасада. Городской глава Андрей Садовый уточнил, что стоимость реконструкции достигает 12 миллионов гривен. 8 миллионов выделили из городского бюджета, остальные – передали поляки.

Когда работы будут завершены, храм будет белым, нежным. Фактически он будет похож на своего визави, который есть в Риме. Это храм иеруитов, он будет поражать своей красотой,

– подчеркнул мэр.

Внутри церкви реставрируют уникальные фрески

В то же время реставрационные работы продолжаются и внутри храма. Там восстанавливают своды. Эти росписи еще в 1740 году выполнил художник Франциск Экштайн.

. Экштайн – чешский художник, который работал в Моравии, Силезии и Галиции. Работы художника во Львове стали последними, он умер в 1741 году.

Сейчас над фресками работает группа польских и украинских реставраторов. Работы полностью финансирует институт полоники. По словам доктора Академии художеств Кракова Павла Болинского, сейчас уже завершаются работы по консервации и реставрации. "Мы вернули давний блеск этим росписям, в той же технике, в которой они были созданы в XVIII веке", – отметил он.



Внутри храма продолжаются реставрационные работы / Скриншот с видео 24 канала

Юбилей возобновления деятельности

В 2021 году Гарнизонный храм Святых апостолов Петра и Павла будет праздновать 10-летие возобновления своей деятельности. Настоятель храма, отец Тарас Михальчук вспомнил, как все начиналось.

"Был случай, что мы проводили литургию в рукавицах. Потому что так было холодно, пальцы отмерзали. Был постоянный минус. Очевидно, что за 10 лет видим заметные изменения. Состоялась реставрация многих элементов храма", – отметил священник.