Насамперед фахівців взялися за головний фасад храму. Його очищення розпочали у 2020 році, а завершити його реставрацію планують до кінця 2021.

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Як пояснила начальниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко, спочатку розчистили камінь та цеглу, зараз триває процес зміцнення каменю. Чиновниця зауважила, що фасад був темним – здавалося, нібито помальований у такий колір. Насправді ж він просто з часом потемнів через бруд та опади. "Зараз триває переломний етап. Розчищений весь камінь та цегла. Тепер йде імпрегнація, тобто зміцнення каменю", – наголосила Онищенко.

Хто фінансує масштабний проєкт

Гроші на реставрацію фасаду храму виділило місто. Допомагає фінансово й Міністерство культури Польщі. За їхні гроші реставрують скульптури фасаду. Міський голова Андрій Садовий уточнив, що вартість реконструкції сягає 12 мільйонів гривень. 8 мільйонів виділили з міського бюджету, решту – передали поляки.

Коли роботи будуть завершені, храм буде білим, ніжним. Фактично він буде подібним до свого візаві, який є в Римі. Це храм єруїтів, він вражатиме своєю красою,

– підкреслив мер.

Всередині церкви реставрують унікальні фрески

Водночас реставраційні роботи тривають й всередині храму. Там відновлюють склепіння. Ці розписи ще у 1740 році виконав художник Франциск Екштайн.

Довідка. Екштайн – це чеський художник, який працював у Моравії, Сілезії та Галичині. Роботи митця у Львові стали останніми, він помер у 1741 році.

Зараз над фресками працює група польських та українських реставраторів. Роботи повністю фінансує Інститут полоніки. За словами доктора Академії мистецтв Кракова Павла Болінського, наразі вже завершуються роботи по консервації та реставрації. "Ми повернули давній блиск цим розписам, у тій же техніці, у якій вони були створені у XVIII столітті", – зазначив він.



Всередині храму тривають реставраційні роботи / Скриншот з відео 24 каналу

Ювілей відновлення діяльності

У 2021 році Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла святкуватиме 10-ліття відновлення своєї діяльності. Настоятель храму, отець Тарас Михальчук, пригадав, як усе починалося.

"Був випадок, що ми проводили літургію в рукавицях. Тому що так було холодно, пальці відмерзали. Був постійний мінус. Очевидно, що за 10 років бачимо помітні зміни. Відбулась реставрація багатьох елементів храму", – зауважив священник.