Первісна фреска була втрачена ще за комуністів. Натомість у 1992 році храм розписали заново. За основу іконописець взяв картину Віктора Васнєцова.

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Втім, автор вирішив звернутися й до традицій українського іконопису XVII-XVIII століть. Тоді серед персонажів Страшного суду часто зображали реальних людей.

Хто зображений на фресці

Зазвичай у православних храмах Страшний суд зображують при вході, на стіні протилежній від вівтаря. На іконь Ісус Христос судить людей за гріхи. З одного боку розміщені праведники, з іншого – грішники.

На фресці у Троїцькій церкві біля Сатанова зображені "традиційні" грішники – перелюбники, п'яниці, убивці та самогубці. Втім, окрім них є і ті, хто скоював злочини проти України. А саме:

Йосип Сталін;

Володимир Ленін;

Карл Маркс;

Фрідріх Енгельс;

Адольф Гітлер;

Яків Свердлов;

Фелікс Джержинський;

Лев Троцький;

Лаврентій Берія;

Надія Крупська;

Лазар Каганович;

Микита Хрущов.



Такий вигляд має фреска у Троїцькій церкві / "Главком"

Хрущова, до слова, показали із славнозвісним черевиком, з яким той виступав на засіданні Генасамблеї ООН. Саме цей радянський лідер колись віддав наказ закрити Троїцький монастир.

Зверніть увагу! Змій, який є символом Ворога Людського показаний з червоними комуністичними пентаграмами. Водночас в янгола по центру – крила блакитно-жовті.