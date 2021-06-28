Первісна фреска була втрачена ще за комуністів. Натомість у 1992 році храм розписали заново. За основу іконописець взяв картину Віктора Васнєцова.
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Втім, автор вирішив звернутися й до традицій українського іконопису XVII-XVIII століть. Тоді серед персонажів Страшного суду часто зображали реальних людей.
Хто зображений на фресці
Зазвичай у православних храмах Страшний суд зображують при вході, на стіні протилежній від вівтаря. На іконь Ісус Христос судить людей за гріхи. З одного боку розміщені праведники, з іншого – грішники.
На фресці у Троїцькій церкві біля Сатанова зображені "традиційні" грішники – перелюбники, п'яниці, убивці та самогубці. Втім, окрім них є і ті, хто скоював злочини проти України. А саме:
- Йосип Сталін;
- Володимир Ленін;
- Карл Маркс;
- Фрідріх Енгельс;
- Адольф Гітлер;
- Яків Свердлов;
- Фелікс Джержинський;
- Лев Троцький;
- Лаврентій Берія;
- Надія Крупська;
- Лазар Каганович;
- Микита Хрущов.
Такий вигляд має фреска у Троїцькій церкві / "Главком"
Хрущова, до слова, показали із славнозвісним черевиком, з яким той виступав на засіданні Генасамблеї ООН. Саме цей радянський лідер колись віддав наказ закрити Троїцький монастир.