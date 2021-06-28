Первоначальная фреска была потеряна еще при коммунистах. Зато в 1992 году храм расписали заново. За основу иконописец взял картину Виктора Васнецова.

Читайте также "Слава Украине – го*но России": священник ПЦУ поскандалил из-за "попов-сепаратистов"

Впрочем, автор решил обратиться и к традициям украинской иконописи XVII-XVIII веков. Тогда среди персонажей Страшного суда часто изображали реальных людей.

Кто изображен на фреске

Обычно в православных храмах Страшный суд изображают при входе на стене противоположной от алтаря. На иконе Иисус Христос судит людей за грехи. С одной стороны размещены праведники, с другой – грешники.

На фреске в Троицкой церкви возле Сатанова изображены "традиционные" грешники – прелюбодеи, пьяницы, убийцы и самоубийцы. Впрочем, кроме них есть и те, кто совершал преступления против Украины. А именно:

  • Иосиф Сталин;
  • Владимир Ленин;
  • Карл Маркс;
  • Фридрих Энгельс;
  • Адольф Гитлер;
  • Яков Свердлов;
  • Феликс Джержинский;
  • Лев Троцкий;
  • Лаврентий Берия;
  • Надежда Крупская;
  • Лазарь Каганович;
  • Никита Хрущев.


Так выглядит фреска в Троицкой церкви / "Главком"

Хрущева, к слову, показали со знаменитым ботинком, с которым тот выступал на заседании Генассамблеи ООН. Именно этот советский лидер некогда отдал приказ закрыть Троицкий монастырь.