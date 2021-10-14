Во Львове шестеро несовершеннолетних ограбили парня
Источник:Патрульная полиция Львовщины
Поздно ночью 14 октября 6 несовершеннолетних напали на 18-летнего парня. Они отобрали у него телефон и смарт-часы и скрылись.
Инцидент произошел на улице Лычаковской. Патрульные поймали только 2 злоумышленников.
К теме 41-летний рецидивист ограбил работницу львовской АЗС
Посреди ночи 18-летнего парня избили и ограбили
Примерно в 4:00 патрульные получили вызов на улицу Лычаковскую. 20-летний парень рассказал, что его 18-летнего знакомого избили и ограбили 6 злоумышленников. Инцидент произошел около часа назад.
Грабители забрали телефон, смарт-часы и кошелек с деньгами и документами. Экипажи, получив описание нападавших, начали их искать.
Во Львове ограбили 18-летнего парня / Фото Патрульной полиции Львовщины
Заметьте Ограбление года: в Днепре две женщины украли у детей тыкву
Грабителями оказались несовершеннолетние
Полицейские обследовали улицу Лычаковскую, город Винники и село Лисиничи. Двух похожих по описанию парней нашли на улице Тракт Глинянский. У них патрульные увидели вещи, которые могли бы принадлежать пострадавшему – телефон и часы.
Патрульные установили, что задержанные – несовершеннолетние. Одному из них было 16, а другому – 17 лет. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и родителей парней. Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства происшествия.
Двух нападавших задержали / Фото Патрульной полиции Львовщины