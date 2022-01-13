Во Львове умер известный актер Евгений Федорченко

Во Львове 13 января скончался народный артист Украины, актер Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой Евгений Федорченко. Мужчины не стало в возрасте 75 лет.

За свою карьеру Федорченко сыграл более ста ролей в театре и кино. Время и дату прощания и отпевания обещают сообщить позднее.

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Умер народный артист Украины Евгений Федорченко

Львовская журналистка Елена Федорченко, дочь народного артиста Украины Евгения Федорченко, сообщила в фейсбуке, что ее отец скончался 12 января.

Папочка. Как же больно. Люблю. Об отпевании сообщу,

– отметила женщина.

Федорченко был актером Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой во Львове. Его не стало в возрасте 75 лет.

Умер Евгений Федорченко / Фото Национального академического театра Заньковецкой

Коротко о Евгении Федорченко