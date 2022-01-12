Во Львове скончался музыкант "Смерички" и "Лесик Band" Игорь Лесько

Во Львове 12 января скончался известный музыкант Игорь Лесько. Он был участником групп "Смеричка" и "Лесик Band".

Музыканта не стало в возрасте 66 лет. О времени прощания и чине похорон обещают сообщить впоследствии.

Отметьте Боевики на Донбассе смертельно ранили украинского защитника

Во Львове умер Игорь Лесько

Журналист Михаил Маслий рассказал, что известный музыкант Игорь Лесько умер 12 января во Львове.

"Повіяв вітер степовий, Трава ся похилила, Впав в бою козак молодий..." Отходят легенды... Он был душой художественных компаний, весельем, хохотом и остроумием. А каким жизнелюбом!,

– отметил Маслий.

По информации ZAXID.NET, Лесько в последние годы испытывал проблемы со здоровьем. Он умер по причине болезни.

"Неисправимая потеря для всего нашего города", – отметили в горсовете Львова.

Игорь Лесько был участником группы "Смерічка" / Фото Михаила Маслия

Коротко об Игоре Леське

Игорь Лесько родился 15 апреля 1955 года.

Он был ударником "золотого" состава ансамбля "Смерічка" Назария Яремчука и львовской рок-группы "Лесик Band".

Кроме этого, музыкант выступал с "Пиккардийской Терцией", "Львовскими Мандрами", "Ватрой" и другими проектами.

Также он работал в Германии в известном цирке Krone.

Текст сообщения Михаила Маслия:

"Повіяв вітер степовий, Трава ся похилила, Впав в бою козак молодий…" Отходят легенды... Он был душой художественных компаний, весельем, хохотом и остроумием. А каким жизнелюбом!

Дальше — Марцефалим без него... Без Игорька Леська (15 апреля 1955 — 12 января 2022)…