Во Львове случился пожар в многоэтажке: есть погибший – фото с места происшествия

В Львове 24 августа возник пожар в 5-этажке. В результате возгорания погиб человек. Пожарным удалось спасти 10 человек.

Пожар произошел в доме №30 на улице Миколайчука. Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения возгорания.

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Во Львове случился пожар в многоэтажке

В 3:40 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Миколайчука. Там загорелась квартира на третьем этаже 5-этажки. К месту происшествия немедленно выехали пожарные.

На момент прибытия спасателей из окон квартиры выбивался черный дым. Сотрудники ГСЧС надели специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и приступили к ликвидации возгорания и спасения людей. Из-за сильного задымления, возникшего в результате пожара, лестничная клетка быстро наполнилась токсичными продуктами горения.

Пожарные вывели 9 жителей верхних этажей дома. После этого им стало известно, что в квартире на 5 этаже находится 10-летний ребенок с инвалидностью. Пожарные с помощью спасательного устройства вынесли мальчика на руках на свежий воздух.



Спасатели вывели 10 человек на улицу / Фото ГСЧС Львовщины

Во время пожара погиб человек

Параллельно со спасением жителей пожарные тушили пожар в квартире. Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался владелец квартиры – 70-летний мужчина.

Огонь полностью преодолели в 4:27. В результате пожара пламя уничтожило вещи домашнего обихода на площади 20 квадратных метров. К работам привлекли 18 спасателей и 4 единицы спецтехники. Сейчас причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливают правоохранители.

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В результате пожара погиб человек / Фото ГСЧС Львовщины