Во Львове снесли часть рынка "Добробут": какая причина

На территории рынка "Добробут" решили снести часть павильонов. Они уже долгое время были без арендаторов.

Администрация хочет отремонтировать общий навес. Однако, что будет вместо снесенных павильонов, неизвестно.

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Часть рынка "Добробут" снесли

Глава комитета управления и лидерства Женской деловой палаты Украины Соломия Ганущин опубликовала на своей фейсбук-странице фото сноса части павильонов на рынке "Добробут". Он расположен в центре Львова, по улице Старой.

Еще одна история… Многие работники здесь обогатились, многие потеряли здоровье (ведь работать на холоде – еще то испытание). Здесь продавали все: от сала до норковых шуб, от настоящих брендовых вещей и до подделок,

– написала львовянка.

Часть павильонов снесли / Фото Соломии Ганущин

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Павильоны не арендовали из-за пандемии

Директор "Добробута" Алексей Винник рассказал, что павильоны на верхней части рынка действительно сносят. Они долго стояли без арендаторов.

"Когда началась пандемия, то арендаторы съехали из помещений. Сейчас мы зачищаем верхнюю часть от МАФов. Делаем это для того, чтобы иметь возможность отремонтировать протекающий потолок", – добавил Винник.

Администрация рынка пока не знает, что будет на месте снесенных павильонов. Нижняя часть "Добробута" сейчас работает в обычном режиме. По словам Винника, там не планируется проводить демонтажные работы.

Рынок "Добробут" был открыт в центре Львова в 1990-х годах. На том участке планировали возвести гостиницу, поэтому рынок должен был быть временным. Однако к строительству так и не приступили. Сейчас рынком управляет компания "ЗХД ЦЕНЗ". Ее единоличным директором и учредителем является Алексей Винник.

Павильоны стояли длительное время без арендаторов / Фото Соломии Ганущин