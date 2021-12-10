Во Львове согласовали строительство крематория
Источник:"Львівський портал"
Исполком Львовского горсовета 10 декабря выдал градостроительные условия и ограничения на строительство крематория. Он появится на территории Голосковского кладбища.
Градостроительную документацию утвердило ЛКП "Производственно-реставрационный комбинат обрядовых услуг". Именно это предприятие будет отвечать за строительство первого городского крематория.
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Во Львове согласовали строительство крематория
Исполком Львовского горсовета 10 декабря издал градостроительные условия и ограничения на строительство крематория. Его построят на земельном участке Голосковского кладбища площадью 2 гектара.
По проекту мариупольских архитекторов, победивших в конкурсе, это будет одноэтажное здание. Проектанты объяснили, что в своей работе сосредотачивались на последнем пути человека и на том, каким смыслом он наполнен и что чувствуют близкие покойного в момент прощания.
Именно поэтому в одном из помещений крематория планируют обустроить символическую инсталляцию с камнями, погруженными в воду. Также там будет создан отдельный ритуальный зал, комната последнего прощания. Исполком установил, что высота крематория не должна превышать 10,5 метра, а процент застройки земельного участка – 11,8%.
Проект первого во Львове крематория / Фото Львовского горсовета
Кратко о строительстве крематория во Львове
- В 2019 году выяснилось, что львовские кладбища – переполнены, поэтому мест для захоронений хватит всего на несколько лет. Тогда вопрос строительства крематория стал особенно острым.
- Его стройку поддержали более 50% горожан. Они даже зарегистрировали соответствующую петицию. Однако депутаты ЛГС ее сначала не поддержали, ссылаясь на религиозный аспект кремации.
- В то же время в УГКЦ заявили, что доктринальных препятствий в отношении кремации нет, однако церковь действительно предпочитает традиционные захоронения. Впоследствии за строительство крематория во Львове выступили главы всех конфессий. Священники отметили, что после кремации прах все равно следует отдавать земле.
- Крематорий будут строить по принципу государственно-частного партнерства на территории Голосковского кладбища. Для этого площадь кладбища специально увеличили на 2 гектара – до 32,5 гектара.
- Завершить строительство планируется в 2022 году.