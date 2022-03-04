Во Львове сообщили о неисправности стационарных телефонов

Во Львове зафиксирована неисправная работа стационарных телефонов. Об этом предупредил мэр города Андрей Садовый.

В настоящее время невозможно совершить входящие и исходящие вызовы между стационарными и мобильными операторами. Мэр призвал сохранять спокойствие.

На тему Оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар на территории всей Херсонщины

К слову, незадолго до этого на территории всей Херсонщины оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар. В настоящее время там работает только WiFi.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!