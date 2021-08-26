Во Львове стартует Lviv Media Forum: первый день будут транслировать онлайн

В Львове 26 августа начнется трехдневный VIII Lviv Media Forum 2021. На главном медийном событии Центрально-Восточной Европы в этом году соберутся около 1000 журналистов, медиаэкспертов и диджитал-специалистов со всего мира.

В этом году первый день Lviv Media Forum будут транслировать онлайн. Зрителей ждут выступления сразу нескольких топ-спикеров.

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Во Львове начинается Media Forum

Трехдневный VIII Lviv Media Forum 2021 начнется 26 августа. Событие посетят около 1000 журналистов, медиаэкспертов и диджитал-специалистов со всего мира.

Программа первого дня Lviv Media Forum:

В 15:40 журналистка, телеведущая и лауреат премии имени Георгия Гонгадзе 2021 Мирослава Барчук расскажет о поражениях и победах украинских медиа.

В 16:10 писатель и бывший политзаключенный Станислав Асеев попытается осмыслить, какова цена правды с точки зрения собственного опыта в плену.

В 16:40 медийщик, советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка расскажет, как работают белорусские медиа в условиях протестов и репрессий.

В 17:10 итальянская журналистка и писательница Франческа Борри завершит первый день Lviv Media Forum. Она поделится своим репортерским опытом работы в эпицентре пандемии в Италии – для нее это было "хуже, чем война".

Посетителей форума ждет множество интересных выступлений

В этом году при поддержке Украинского культурного фонда первый день можно будет посмотреть онлайн. Его будут транслировать вживую на ютюб-канале фейсбук-странице LMF.

В последующие дни на Lviv Media Forum также выступят ряд экспертов:

журналистка, главный редактор онлайн-журнала Reporters, соучредительница The Ukrainians Маричка Паплаускайте;

один из самых влиятельных блогеров Польши, основатель Outriders Якуб Гурницки;

журналист, правозащитник, заместитель генерального директора Украинского института и соучредитель инициативы "Крым SOS" Алим Алиев;

Корин Оснос из New York Magazine;

Уильям Дэвис из New York Times;

режиссер, независимая журналистка и номинантка на "Эмми" Дженифер Крэндалл.

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Полную программу форума можно посмотреть по ссылке. Фокусная тема LMF 2021 – Real journalism matters [stiil] – Настоящая журналистика имеет значение [до сих пор].

Качественные медиа – это среды, в которых действует демократия и свобода и которые одновременно ее защищают и воспроизводят. Они объединяют агентов конструктивных изменений, усиливают их голос, кристаллизуют позиции,

– рассказали организаторы.

Львовский медиафорум – это экосистема людей, организаций и проектов, которая разрабатывает комплексные решения для медиа и популяризирует лучшие мировые медиапрактики в Украине. Форум работает над тем, чтобы украинские СМИ стали "здоровыми" – глобальными, профессиональными, этическими и способными.