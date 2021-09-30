Во Львове суд признал электросамокаты транспортными средствами

Львовский суд признал электросамокат транспортным средством, чтобы оштрафовать нарушителя. Мужчина выехал с тротуара на дорогу и столкнулся с машиной Lexus.

Юридический статус электросамокатов до сих пор не урегулирован правилами дорожного движения. Однако, по мнению Львовской судьи, они подпадают под определение "транспортные средства" по всем признакам.

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Мужчина на электросамокате врезался в Lexus

По материалам дела, инцидент произошел 5 сентября у дома №6 на улице Данилишина.

Львовянин Михаил Ивигеш ехал на самокате.

Вдруг мужчина выехал на проезжую часть и столкнулся с автомобилем Lexus.

Во время судебного заседания водитель самоката не признал своей вины.

Он убеждал, что именно водитель Lexus врезалась в него.

Суд признал электросамокат транспортным средством

В правилах дорожного движения нет определения для электросамоката. Однако судья Галицкого райсуда Наталья Зубачик считает, что он по всем признакам подпадает под определение "транспортное средство". Поэтому на электросамокате, согласно Правилам дорожного движения, запрещается ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам. Поэтому суд считает, что львовянин не имел права ехать по тротуару и выезжать оттуда на проезжую часть.

Учитывая обстоятельства дела, 23 сентября Галицкий райсуд признал водителя самоката виновным в нарушении правил дорожного движения. Мужчину оштрафовали на 850 гривен. Кроме этого, он должен заплатить 454 гривны судебного сбора. По украинскому законодательству, это решение еще можно обжаловать в апелляционном суде.