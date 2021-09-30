Юридичний статус електросамокатів досі не врегульований правилами дорожнього руху. Однак, на думку львівської судді, вони підпадають під визначення "транспортні засоби" за всіма ознаками.

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Чоловік на електросамокаті врізався у Lexus

За матеріалами справи, інцидент трапився 5 вересня біля будинку №6 на вулиці Данилишина.

Львів'янин Михайло Івигеш їхав на самокаті.

Раптом чоловік виїхав на проїзну частину та зіштовхнувся з автомобілем Lexus.

Під час судового засідання водій самоката не визнав своєї провини.

Він переконував, що саме водійка Lexus врізалась у нього.

Суд визнав електросамокат транспортним засобом

У правилах дорожнього руху немає визначення для електросамоката. Проте суддя Галицького райсуду Наталія Зубачик вважає, що він за всіма ознаками підпадає під визначення "транспортний засіб". Тож електросамокатом, згідно з правилами дорожнього руху, забороняється їздити тротуарами та пішохідними доріжками. Через це суд вважає, що львів'янин не мав права їхати тротуаром і виїздити звідти на проїзну частину.

Враховуючи обставини справи, 23 вересня Галицький райсуд визнав водія самоката винним у порушенні правил дорожнього руху. Чоловіка оштрафували на 850 гривень. Окрім цього, він повинен заплатити 454 гривні судового збору. За українським законодавством, цю постанову ще можна оскаржити в апеляційному суді.