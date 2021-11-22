Во Львове суд взял под стражу водителя маршрутки, который сбил на переходе двух монахинь

Во Львове суд взял под стражу водителя маршрутки, который в субботу, 20 ноября, сбил двух монахинь.

Пресс-служба львовской полиции сообщила, что сейчас продолжается досудебное расследование. Устанавливают все детали жуткого ДТП, которое произошло на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы.

Заметьте Шли на утреннюю мессу: под колеса маршрутки в ужасном ДТП во Львове попали 2 монахини

Горе-водитель скрылся с места трагедии. Его маршрутку обнаружили на конечной остановке на улице Джорджа Вашингтона. Поблизости лежало тело жертвы, которое запцепилось за кузов.

Пресс-служба прихода Успения пресвятой Девы Марии сообщила, что в результате ДТП погибла 48-летняя сестра Ольга Дуплеца. Она была настоятельницей монастыря сестер францисканок Семьи Марии, а также – работала на кухне приходской плебании.

Также во время аварии пострадала монахиня Галина. Медики диагностировали у нее травму головы.

На обнародованном видео с места трагедии видно, что горе-водитель, сбив людей, лишь на мгновение остановился. В то же время он даже не вышел из маршрутки, а преспокойно поехал себе дальше.

Местные СМИ рассказали, что монахини шли на утреннюю мессу во Львовской Латинской Катедре.

24 канал выражает соболезнования близким погибшей.