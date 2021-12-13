Во Львове исчезла 35-летняя Ирина Цейко. Женщина в ноябре вернулась из Польши в Украину и с тех пор не выходит на связь.

К поискам пропавшей присоединились волонтеры и полиция. Сейчас место нахождения пропавшей неизвестно.

Искали всем Львовом: пропавшую во время прогулки с собакой женщину нашли в Стрые

Во Львове таинственно исчезла 35-летняя заробитчанка

Ирина Цейко 22 ноября вернулась в Украину из Польши. Там она была на заработках. 35-летняя женщина приехала во Львов и таинственно исчезла.

Она проживает в селе Бузаки Камень-Каширского района Волынской области. Пока родные пропавшей не знают, где она может находиться. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшей:

темные крашеные волосы;

зеленые глаза;

худощавое телосложение;

была одета в двустороннюю куртку (одна сторона розовая с синими цветами).

Всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Ирины Цейко, просят позвонить по телефону 102 или 0800 310 911.

Во Львове исчезла 35-летняя заробитчанка​ / Фото SARVA