Во Львове таинственно исчезла 35-летняя заробитчанка
Во Львове исчезла 35-летняя Ирина Цейко. Женщина в ноябре вернулась из Польши в Украину и с тех пор не выходит на связь.
К поискам пропавшей присоединились волонтеры и полиция. Сейчас место нахождения пропавшей неизвестно.
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Во Львове таинственно исчезла 35-летняя заробитчанка
Ирина Цейко 22 ноября вернулась в Украину из Польши. Там она была на заработках. 35-летняя женщина приехала во Львов и таинственно исчезла.
Она проживает в селе Бузаки Камень-Каширского района Волынской области. Пока родные пропавшей не знают, где она может находиться. Женщина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшей:
- темные крашеные волосы;
- зеленые глаза;
- худощавое телосложение;
- была одета в двустороннюю куртку (одна сторона розовая с синими цветами).
Всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Ирины Цейко, просят позвонить по телефону 102 или 0800 310 911.
Во Львове исчезла 35-летняя заробитчанка / Фото SARVA