Во Львове на территории спорткомплекса заметили лису

Во Львове на территории стадиона СКА у бассейна заметили лису. Животное не боится людей и свободно ходит по спорткомплексу.

Стадион СКА расположен на улице Клепаровской. Он является многофункциональным стадионом, что входит в состав Учебно-спортивной базы летних видов спорта МО Украины.

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На территории спорткомплекса разгуливает лиса

Депутат ЛГС Игорь Зинкевич рассказал, что в спорткомплексе СКА заметили лису, которая свободно разгуливает по территории. Животное совсем не боится приближаться к людям. Ее увидели 7 сентября у бассейна.

В комментариях под заметкой Зинкевича некоторые пользователи сети призвали быть осторожными с дикими животными, которые не боятся подходить к людям. Такая смелость может быть симптомом бешенства, который без своевременной помощи заканчивается смертью.

Другие же считают, что животное вышло к людям из-за недостатка пищи. По словам львовян, лис часто можно встретить возле свалок.

"Это малявка, наверное, голодная и не понимает, что и как";

"На Вулецкой в пожарную часть каждый вечер приходит. Совсем не боится. Такое впечатление, что готова есть прямо из рук";

"В городе живут много лисиц, заходят в город, потому что голодные. Бешеные животные не только просто "не боятся", а нападают. Около 2 месяцев назад заметила лисенка недалеко от дома. Наблюдала несколько дней: не было спутанной походки или пены на морде, она себе каждый вечер подкрадывалась к помойкам";

"У нас в городе Рудки, лисы живут прямо возле садика и школы. Однажды лисенок даже в детской коляске спал!".

В мае, когда в бассейне СКА заменили воду, там сразу появились первые посетители – дикая утка и несколько ее утят . Вероятно, птицы попали на территорию стадиона из озера, которое расположено рядом.



Лисенок гуляет по территории стадиона / Фото Игоря Зинкевича



Животное заметили у бассейна / Фото Игоря Зинкевича