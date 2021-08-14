Во Львове на переходе сбили девушку: фото
Источник:"Варта-1"
Во Львове произошло ДТП – на улице Шевченко, недалеко от Львовэнергосбыт машина сбила девушку прямо на пешеходном переходе. Это произошло около 12:30.
Детали этого инцидента пока неизвестны. Девушка, вероятно, получила травмы.
Читайте также Во Львове таксист неизвестно куда повез ребенка: люди едва не устроили самосуд
Водитель не скрылся с места ДТП
Водитель с места аварии не скрылся. На место прибыли медики и полиция. Правоохранители будут устанавливать все обстоятельства ДТП.
До приезда медиков девушке оказывал помощь мужчина – вероятно, это был просто прохожий, который стал очевидцем происшествия.
Другая история
Ранее сайт 24 канала писал, что во Львове суд принял сразу несколько решений, которыми лишил водителя прав на 40 лет. Также ему выписали штрафов почти на полмиллиона. Дело в том, что 33-летнего мужчину много раз ловили за рулем в состоянии наркотического опьянения.