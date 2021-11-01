Во Львове у пассажирского автобуса улетело колесо во время движения: фото с места происшествия

У автобуса "Электрон" во Львове 1 ноября улетело колесо во время движения. Оно попало в Ford Focus, который припарковали в стороне от дороги.

Инцидент произошел на улице Мазепы. В салоне автобуса пассажиров не было.

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У автобуса улетело колесо во время движения

Автобус "Электрон", курсирующий по маршруту №46, утром 1 ноября ехал по улице Мазепы. В какой-то момент у него улетело колесо. По информации Патрульной полиции, оно попало в припаркованный у дома №2а автомобиль Ford Focus.

Для оформления ДТП примерно в 8:00 на место происшествия вызвали патрульных. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Смотрите фото с места ДТП / Фото Патрульной полиции Львовщины и "Варта 1"

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Перед инцидентом автобус подрезало авто

В АТП-1 рассказали, что водитель утром ехал на маршрут. В момент ДТП пассажиров в салоне не было. Представитель АТП-1 Ирина Ревунова отметила, что, по словам водителя, во время движения его подрезало неизвестное авто. Чтобы избежать аварии, мужчина повернул в сторону. В результате автобус наехал на бордюр.

Водитель сразу же сообщил диспетчерам, что возвращается в АТП. Когда он разворачивался, у автобуса улетело заднее левое колесо. На предприятии проводят проверку и выясняют обстоятельства инцидента.

Патрульные составили на 40-летнего водителя протокол за "нарушение правил дорожного движения, что повлекло повреждение транспортных средств". Мужчине грозит 340 гривен штрафа или лишение водительского удостоверения на срок от 6 месяцев до года.